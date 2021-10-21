Черкасская область оказалась на пороге "красной" зоны: названа дата введения жесткого карантина

Уже в ближайший понедельник, 25 октября, жители Черкасской области могут оказаться в "красной" зоне локдауна. Причиной стал резкий темп заболеваемости коронавирусом COVID-19: только за последние две недели зарегистрированы 6 000 новых случаев и 143 человека скончались.

В сентябре загруженность больниц с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляла лишь 7%, сейчас ковидные отделения заполнены на 50%. Об этом рассказал глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко у себя в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Губернатор сказал, что существующая ситуация буквально вынуждает руководство региона принять жесткие меры. Он пояснил, что "красная" зона карантина, в которую неотвратимо движется Черкасщина, предусматривает запрет на работу для подавляющего числа предпринимателей.

Видео дня

"Исключения касаются только тех, чей персонал 100% вакцинирован. Мы посмотрели по опыту других областей: как только вводятся ограничения и запреты, уже на следующий день у пунктов вакцинации выстраивается очередь. Система перегружена, возникают неполадки, не все успевают получить прививку за один день. Из-за этого и работодатели, и наемные работники выпадают из привычного графика", – рассказал Скичко.

Он призвал черкасчан не доводить до подобной ситуации и вакцинироваться, пока нет пикового ажиотажа. На сегодня все необходимое для доступа к бесплатной прививке в области есть.

"Давайте быть ответственными прямо сейчас и заблаговременно думать о том, что нас ожидает завтра-послезавтра", – заключил Скичко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как обстоят дела в регионах, которые уже находятся в "красной" зоне. Согласно официальной статистике, именно в этих областях количество украинцев, сделавших прививку против COVID-19, бьет небывалые рекорды.