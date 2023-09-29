Чем полезен инжир и как его правильно есть: делимся полезными советами

Инжир – не только вкусный, но и очень полезный фрукт, в состав которого входит калий, кальций, магний, железо и медь и является хорошим источником антиоксидантов, витаминов, А и К. Еще он обладает высоким содержанием натуральных сахаров, минералов и растворимых волокон. Сезон инжира начинает с октября по январь, в этот период фрукты максимально сладкие и сочные.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем полезен инжир и как его правильно есть, а кому и вовсе стоит отказаться от фрукта.

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Польза инжира

Стоит отметить, что свежий инжир очень богат витаминами В1, В2, каротином, а также минеральными веществами и аскорбиновой кислотой. А вот сушеный поможет утолить голод в холодное время года, а также станет прекрасной альтернативой сладостям.

Кому нельзя есть инжир

Но, нужно знать, что инжир не рекомендуют принимать людям у которых диабет, а также тем, кто имеет острые воспалительные заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Как правильно есть полезный инжир

Специалисты рекомендую есть фрукт прямо с кожурой, перед этим тщательно промыв плод. Обязательно при выборе фрукты обратите внимание, нет ли на нем вмятин, пятен и упругий ли сам плод.

Сколько можно хранить сырой и сушенный инжир

Инжир очень быстро портится, поэтому хранить его можно как в холодильнике так и при комнатной температуре не больше, чем 1-2 дня. Что касается сушеного инжира, его можно хранить несколько месяцев, если это правильно делать, а именно в стеклянной посуде и хранить в холодильнике.

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