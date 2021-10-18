Бывший госсекретарь США умер от осложнений после COVID-19

В США от осложнений после заражения коронавирусом 18 октября скончался бывший госсекретарь Колин Пауэлл. Ему было 84 года и он прошел полный курс вакцинации.

О смерти военачальника и первого темнокожего экс-главы американского Госдепа в понедельник сообщили его родственники. Их слова процитировало издание CNN.

"Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, связанных COVID-19. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", – сказали они.

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Американские СМИ отмечают, что Пауэлл был выдающимся и новаторским профессиональным солдатом, чья карьера позволила ему от боевой службы во Вьетнаме стать первым темнокожим советником по национальной безопасности в администрации 40-го президента Рональда Рейгана. А также самым молодым и первым афроамериканским главой Объединенного комитета начальников штабов при 43-м президенте Джордже Буше.

"Его национальная популярность резко возросла после победы возглавляемой США коалиции во время войны в Персидском заливе. Какое-то время в середине 90-х он считался ведущим претендентом на то, чтобы стать первым чернокожим президентом США", – говорится в материале.

При этом отмечается, что репутация Пауэлла была навсегда запятнана, когда, будучи первым госсекретарем Буша, он протолкнул ошибочные разведывательные данные в ООН, чтобы отстаивать войну в Ираке. Ее позже он сам назвал "пятном" в своем послужном списке.

В 2003 году занимавший тогда пост главы Госдепа США Колин Пауэлл показал на заседании Совета Безопасности ООН пробирки с белым порошком в качестве доказательств наличия оружия массового поражения у Ирака, однако впоследствии это якобы не подтвердилось.

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