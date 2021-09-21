Бустерная доза вакцины J&J повышает эффективность прививки до 94% - исследование

ААмериканская компания Johnson & Johnson заявила о высокой сопротивляемости организма коронавирусу после введения бустерной дозы препарата. По словам представителей фармпроизводителя, вторая доза вакцины, которая является одноразовой, защищает человека от заражения на 94%.

Как сообщил Reuters, исследования, проведенные компанией Johnson & Johnson показали, что введенная вторая доза вакцины через два месяца после первого укола повысила эффективность противоковидного препарата против умеренных и тяжелых форм заболевания до 94%.

"Вакцина, произведенная нами, генерирует достаточно сильную реакцию организма и длительную иммунную память. Повторный укол вакцины Johnson&Johnson дает людям больший шанс на защиту от вируса или заболевание в более легкой форме", - заявил представитель компании Матал Маммен.

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Он же отметил, что первая доза препарата повышает сопротивляемость организма коронавирусной инфекции до 70%.

"Теперь мы получили доказательства в пользу бустерной прививки", - отметил он.

Известно, что что вакцину Johnson&Johnson одобрили в США для экстренного использования 27 февраля этого года. Изначально предполагалось, что препарат вводится один раз и не требует повторной дозы. В компании не исключают, что пересмотрят данный вывод в связи с новыми данными.

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