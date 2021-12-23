Бустерная доза вакцины AstraZeneca сохраняет защиту против Омикрона, CoronaVac - неэффективна – исследование
Фармацевтический препарат от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac не обеспечивает должной защитой против нового штамма Омикрон. Для того чтобы избежать тяжелых последствий заболевания в этой мутации, бустерную (третью) дозу следует произвести вакциной Pfizer-BioNTech.
Таковы данные исследований, проведенные учеными Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга, передает Reuters. После публикации результатов жители Китая, получившие иммунизацию вакциной CoronaVac, комбинировали ее с Pfizer.
В то же время препарат AstraZeneca с применением бустерной дозы оказывает воздействие, способное воспроизводить необходимые против Омикрона антитела. Как указал разработчик вакцины, третья доза ее препарата нейтрализует вариант Омикрон до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза при варианте Дельта.
Такие показатели были добыты в ходе исследований в Оксфордском университете, который ранее оказывать содействие при разработке вакцины AstraZeneca.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Германии прогнозируют возможность введения четвертой дозы вакцины, чтобы преодолеть волну новой мутации Омикрон. Несколько дней спустя этот штамм унес жизнь пожилого немца.
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