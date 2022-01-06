Будут ли работать центры вакцинации от COVID-19 на Рождество: в Минздраве дали ответ

В Украине на Рождество, 7 января, не будут работать пункты прививки и центры массовой вакцинации. Уже 8 и 9 января можно будет прививаться от коронавируса первой, второй или третьей дозой.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, выходным будет только один день.

"Вакцина в Украине есть, и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", – заверил Ляшко.

По данным Минздрава, в настоящее время только в трех регионах Украины более 50% полностью вакцинированного взрослого населения – в Киеве (73%), Киевской (55%) и Полтавской (51%) областях.

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В настоящее время медицинская система готовится к очередному росту количества случаев COVID-19 в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех граждан в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Она должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.

"Бустер" требуется через 6-9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Для третьей дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Ранее в Украине была одобрена бустерная вакцинация от коронавируса. Ее будут вводить людям старше 60 лет через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer.

4 января в нашей стране стартовала бустерная вакцинация COVID-19. Ее в первый день получили 1843 человека.