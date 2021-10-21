Будут ли пускать в межобластной транспорт вакцинированных одной дозой: в Минздраве сделали уточнение

Украинцев, вакцинированных против COVID-19 одной дозой препарата, будут допускать к поездкам в общественном транспорте регионов "красной" зоны эпидопасности. Это предусмотрено конечной версией новых правил адаптивного карантина, вступивших в силу 21 октября.

Уточнение предоставили специалисты Минздрава в комментарии "Украинской правде". Напомним: ранее отмечалось, что люди, которые получили одну прививку, смогут ездить в общественном транспорте только в пределах регионов "желтой" и "оранжевой" зон.

Обновление содержатся в конечной редакции постановления Кабинета министров Украины. В частности, там говорится, что с 21 октября для межобластных перевозок в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности гражданину нужно предъявить один из таких документов:

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сертификат, подтверждающий получение хотя бы одной прививки против коронавируса;

ПЦР-тест, который свидетельствует об отсутствии заражения COVID-19, или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2;

документ о выздоровлении от коронавируса, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг (в частности, с использованием мобильного приложения Дія).

В Минздраве при этом отметили, что COVID-сертификат, который оформляется на основании выздоровления человека от коронавирусной инфекции, пока находится на этапе тестирования.

Вышеуказанные карантинные правила распространяются на всех пассажиров всех видов общественного транспорта, осуществляющего регулярные или нерегулярные межобластные сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 октября в Киеве невакцинированных пассажиров и без негативного теста не пускали в поезда на Центральном железнодорожном вокзале. В то же время там заработал пункт вакцинации против COVID-19 и экспресс-тестирования.