Британия и Израиль решили ввести ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Великобритания и Израиль приняли решение ограничить поездки в ряд стран Южной Африки в связи с выявлением новой мутации COVID-19. Эксперты предполагают, что новый штамм может быть еще более заразен, чем Дельта, к тому же иммунитет после вакцинации также может оказаться бессильным против нового варианта коронавируса.

В настоящее время Южная Африка подтвердила около 100 случаев заражения новым вариантом COVID-19, но больше беспокойства у специалистов вызывает то, что этот штамм также был обнаружен и в Гонконге, причем случай был связан с путешественником из Южной Африки. Об этом сообщает издание Reuters.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант, который называется B.1.1.529, имеет спайковый белок, отличающийся от того, на котором основаны вакцины от COVID-19. Примечательно, что этот вариант инфекционного заболевания обнаружили вначале этой недели, однако Британия поспешила ввести ограничения на поездки действуя гораздо быстрее, чем с доминирующим в настоящее время вариантом Дельта.

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"Что мы действительно знаем, так это то, что существует значительное количество мутаций, возможно, вдвое больше мутаций, которые мы наблюдали в варианте Дельта. И это говорит о том, что он может быть более заразным, а существующие вакцины, которые у нас есть, могут быть менее эффективными", – сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.

Поэтому Великобритания объявила, что временно запрещает полеты из Южной Африки, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини с пятницы, 26 ноября. Возвращающиеся британские путешественники из этих стран будут помещены в карантин.

Параллельно Израиль ввел аналогичные ограничения и запретил поездки в Южную Африку, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватинию. Израильтяне, возвращающиеся домой из этих стран, должны будут провести от 7 до 14 дней на карантине после прибытия. В Израиле наибольшее беспокойство вызвало также то, что спайковый белок нового штамма существенно отличается от того, против которого сейчас эффективны вакцины от COVID-19.

Кроме того Reuters пишет, что новый штамм коронавируса быстро распространился в самой густонаселенной провинции Гаутенг и, возможно, уже присутствует в других восьми провинциях Южной Африки. К тому же, в регулярном ежедневном обновлении подтвержденных случаев по всей стране Национальный институт инфекционных заболеваний сообщил о 2465 новых случаях заражения COVID-19, что почти в два раза больше, чем в предыдущий день.

Пока власти не склонны полагать, что всплеск заболеваний связан с новым вариантом, но в то же время некоторые ведущие местные ученые подозревают, что причина именно в новом варианте B.1.1.529.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане третьих стран смогут попасть в государства Европейского союза только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или документа, подтверждающего выздоровление от COVID-19. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Напомним, в приложении Дія стала возможной генерация сертификата на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Такой документ будет действителен в течение 72 часов после тестирования.