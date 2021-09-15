Одни подают личный пример, а другие подыгрывают России: кто из политиков тормозит вакцинацию в Украине

Папа Римский, Джо Байден, Далай-лама, Ангела Меркель, Королева Елизавета – вот неполный список известных во всем мире личностей, которые публично привились от коронавируса. Многие из них вакцинировались в прямом эфире, чтобы личным примером доказать безопасность иммунизации и убедить людей последовать их примеру.

В Украине на такой шаг тоже пошло немало политиков и известных граждан, в том числе и президент Владимир Зеленский. Но, правда, нашлись и те, кто решил дискредитировать кампанию вакцинации и даже распространять антинаучные теории. Как следствие – многие украинцы, которые пока не решились вакцинироваться, подвергаются серьезной опасности. Ведь коронавирус никуда не пропал и продолжает уносить жизни людей.

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Еще в марте Минздрав разрешил вакцинировать в Украине публичных личностей остаточными дозами вакцины. Таким образом ведомство решило "убить двух зайцев": перестать выбрасывать остатки препаратов и заодно популяризировать иммунизацию среди украинцев.

Одним из первых получил прививку президент Владимир Зеленский, который сделал укол во время поездки на Донбасс. "Бояться нечего, подаю личный пример... Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", – отметил тогда он.

Спустя несколько дней то же самое сделал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов, а после – главный санврач и его преемник Виктор Ляшко. Последний, к слову, вскоре после прививки заболел коронавирусом, поскольку "попал в тот период, когда иммунитет еще не полностью сформирован".

Позже о своей вакцинации сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") и Роксолана Пидласа ("Слуга народа"). Не побоялся сделать прививку и первый глава государства Леонид Кравчук – процесс даже транслировали в прямом эфире одного из телеканалов.

"Вакцинироваться необходимо. Я даже не буду вступать по этому поводу в дискуссию, особенно с упоротыми антипрививочниками (их следующий шаг – признание Земли плоской и борьба с 5G)", – писал мэр Днепра Борис Филатов после прививки.

Публично вакцинировались многие украинцы, в частности:

член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко ;

мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив ;

министр культуры Александр Ткаченко ;

бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко ;

телеведущий Александр Педан ;

певица Руслана ;

журналистка Наталья Мосейчук.

Что же касается Верховной Рады, то к июлю хотя бы одну прививку получили 828 сотрудников парламента. Однако имена вакцинированных нардепов журналистам узнать не удалось – в Минздраве сослались на "медицинскую тайну".

Однако среди политической элиты Украины есть и те, кто публично отказался делать COVID-прививку. Причины разные – одни сослались на наличие антител, другие же вообще не признают опасности коронавируса.

К примеру, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в августе признался, что он не планирует вакцинироваться, поскольку уже переболел коронавирусом и у него выработались антитела.

"Пока не вакцинировался. К счастью, или, к сожалению, мы с женой в прошлом году переболели, у нас еще есть антитела", – заявлял он. Правда, по иронии судьбы, спустя месяц Разумков снова заболел COVID-19.

В украинской политике есть и откровенные противники вакцинации. Главный из них – нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук. Хотя он себя, как и большинство антивакцинаторов, называет сторонником "свободного выбора".

Еще в январе он назвал коронавирус "выдумкой", как и любую вакцину против болезни. Хотя именно в тот период в Украине были рекордные показатели заболеваемости и смертности от инфекции.

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", – плодил дезинформационные заявления нардеп.

"Есть исследования и наблюдения отдельных людей, которым много по миру затыкают рот. Об аутизме. Когда ребенок в нормальном состоянии в 2-3 года получает прививки и после у него развивается аутизм... Болеют и умирают они не первый год, это все было, это нам не показывали. Теперь начали показывать в увеличенном формате для того, чтобы просто нагнать еще больше страха на людей", – делился абсурдной и антинаучной теорией политик.

А вот народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам выражал желание привиться исключительно российским препаратом "Спутник V". Так, к слову, поступил и его однопартиец Виктор Медведчук.

Еще один противник западных вакцин – Илья Кива, нардеп все той же политической силы. Неизвестно, сделал ли он прививку российским "Спутником", но украинцам, которые вакцинируются европейскими или американскими препаратами, Кива предрекал судьбу "подопытных кроликов".

Такого же мнения придерживается лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, который отказывается вакцинироваться исключительно западными препаратами. Хотя уже долгое время он скрывается от украинских властей именно в Европе. "Я ж не подопытный кролик, не орангутанг", – писал он.

Бывший народный депутат Петр Симоненко также отказался прививаться вакцинами, которые используют в нашей стране. По этой причине он даже поехал в Беларусь и сделал там укол "той вакциной, которая будет по-настоящему защищать". Разумеется, он имел ввиду сомнительный "Спутник V".

В попытках дискредитировать индийскую вакцину CoviShield, которой в марте начали прививать украинцев, была замечена и председательница Ассоциации животноводов Ирина Паламар. "Касательно нашего глобального вопроса по сегодняшней индийской... вакцине. Ну послушайте, ну Зимбабве отказалась", – заявляла она.

Согласно последним социологическим опросам, больше половины украинцев (56,5%) не собираются в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса.

Низкий уровень иммунизации грозит Украине новым усилением карантина вплоть до локдауна. От этого может пострадать не только бизнес и экономика государства, но и простые украинцы, которые рискуют либо потерять в зарплате, либо и вовсе лишиться рабочего места.