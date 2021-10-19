19.10.2021

Данные Евгения Истребина:

У нас новый рекорд, 538 летальных случаев.

Наибольшее число летальных случаев зафиксировано :

- Львовская обл - 65 ( рекорд )

- Донецкая обл - 55 ( рекорд )

- Луганская обл - 34 ( рекорд )

Новых случаев - 15579

В больницах - 40030 пациентов.

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Видео дня

По количеству выявленных мы сегодня – на первом месте. А ещё сколько не выявленных мы просто не видим, потому что люди не тестируются по причине неверия либо отсутствия денег.

На графиках видно насколько мы превысили все показатели осени. До весенних показателей в нашей области осталось около 10.

Ну а у меня вчера заглючил рабочий телефон и у освободилось время от сотен звонков. И я пошла читать. Я читала комментарии в пабликах, читала комментарии в Фб – вчера очень многие написали посты о новых правилах посещения общественных мест. И в комменты пришли люди. Я читала, и с каждой минутой мне становилось все страшнее. Агрессия. Неприкрытая злоба и тупость. Зацепили их права. Никто не вспоминает об обязанностях в стране, где большая часть при упоминании о налогах (от которых и зависит состояние медицины) закатывает глаза и говорит: не, пусть другие платят. Я что – дурак?

Особо меня умилил пост, где требовали обеспечить немедленно врачей всем, выделить тысячи коек и не мешать остальным жить. Потому что так положено конституцией. Где вы были, когда тысячи онко-пациентов умирали в тишине? Где вы были, когда детям с орфанными заболеваниями собирали миллионы, чтобы выжить? Где вы были, когда сотни тысяч людей оставались один на один со своей бедой в условиях полностью разваленной медицинской системы?? Вы сидели в ресторанах и вас это не касалась! А теперь это коснулось лично вас – вас не пускают пожрать, по сути, и все начали орать про медицину, про права человека.

Общество, живущее с широко закрытыми глазами, где только своя рубашка к телу..

Хотите умирать и хоронить своих близких – ваше право.

Так вот. Я больше ни слова не скажу о вакцинации. Я больше не буду кричать, умолять, объяснять и доказывать. Я в глубоком животном ужасе от того, в каком обществе я живу.

Фонд продолжит выдавать Концентраторы тем, кому они сейчас необходимы, в связи с катастрофическим положением с местами в стационарах. Я буду писать о ковид исключительно с точки зрения отчёта о проделанном. Но мы больше не будем рвать душу.

В какой то момент мне даже захотелось передать все Концентраторы стационарам и закрыть эту тему (я не исключаю это возможность и сейчас. Мы будем советоваться сегодня с девочками), но вчера ко мне вечером приехала семья (все вакцинированы) взять Концентратор для своей мамы (Бабушки) которую они так и не смогли уговорить сделать прививку. И к которой они в 10 вчера поехали за 150 км, чтобы оказать ей Помощь. Замечательные интеллигентные люди, которые были в полной растерянности. Внук в какой то момент сказал : Катя, мы правда делали все, чтобы им обьяснить. Но не вышло. А теперь вот беда. Пока держимся только ради таких.

И он прав. Беда пришла и в мой "дом. Благодаря тем, кто готов сжечь на костре всех, кто пытается их же и спасти.

И можно было бы плюнуть, но мы в одной лодке. И тонем вместе

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