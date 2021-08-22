Больным с Дельтой не хватит кислорода: врач забил тревогу

Течение заболевания коронавирусом в случае штамма Дельта может быть гораздо сложнее, чем при предыдущих штаммах. В частности, больные будут нуждаться в значительно большем объеме кислорода.

Сейчас в Украине существует недостаток необходимого медицинского оборудования – кислородных концентраторов и кислородных магистралей. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил военный врач-эпидемиолог Сергей Кравченко (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца этой новости).

"Проблема заключается в том, что штамм Дельта стало сложнее лечить. Ранее для лечения пациентов с коронавирусом была потребность в подаче кислородной смеси со скоростью 10 литров в минуту. С Дельтой эта скорость увеличивается от 40 до 60 литров в минуту", – пояснил медик.

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В этом контексте он напомнил о том, что концентраторы и магистрали, которые используются в Украине для лечения больных коронавирусом, способны выдавать кислородный поток только со скоростью 10 литров в минуту. "Их мощности может не хватить. Это значительно усложняет работу врачей-клиницистов. На это нужно обратить внимание органам государственной власти", – предупредил Кравченко.

"Нужны кислородные концентраторы или кислородная магистраль, которая обеспечивает поток кислородной смеси 40-60 литров в минуту. Есть ли у нас такие возможности? В настоящее время МОЗ ответа не дал", – заметил эпидемиолог.

Он также констатировал, что в Украине недостаточное количество кислородных коек – 40 тысяч. В то же время, учитывая особенности штамма Дельта, по оценкам медика, в реанимационной медицинской помощи может нуждаться значительно большее количество украинцев.

Исходя из этого Кравченко призвал вакцинироваться всеми доступными вакцинами. По его словам, они спасают от тяжелого течения болезни, от госпитализации и от летального исхода.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал бесплатный билет на концерт ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский" всем, кто сделает прививку от коронавируса в период с 18 по 23 августа.