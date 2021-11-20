Больницы получили от металлургов Мариуполя более 400 тонн кислорода

Мариупольские меткомбинаты Группы Метинвест системно обеспечивают кислородом больницы Украины для спасения жизней больных COVID-19. С начала ноября больницам Донецкой, Киевской и Николаевской областей оказана безвозмездная помощь в объеме 448 тонн жидкого и 38,3 тыс. кубометра газообразного кислорода.

Очередная волна коронавируса не сбавляет темпов в Украине. Больницы переполнены кислородозависимыми пациентами. Медики отмечают, что штамм Дельта, который распространен на территории страны, отличается высокой скоростью поражения, широтой охвата реципиентов и молниеносным ухудшении здоровья больного, а лечение без кислорода практически невозможно.

На помощь медикам в борьбе с COVID-19 пришла Группа Метинвест и совместно с Министерством здравоохранения Украины разработали план поставок жидкого кислорода в больницы Украины. В частности, мариупольские меткомбинаты Группы Метинвест с начала ноября отгрузили 448 тонн кислорода в три области страны.

Видео дня

"Кислород сейчас крайне необходим в больницах – от его наличия зависит эффективность лечения больных COVID-19. Чтобы помочь медикам в борьбе за жизни украинцев, предприятия Группы Метинвест безвозмездно и в необходимом объеме передают больницам Украины жизненно необходимый кислород, –

сказал Иван Голтвенко, директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил усилия Группы Метинвест в преодолении пика заболеваемости COVID-19. Когда два производящих медицинский кислород предприятия в октябре были остановлены на ремонт, активы Метинвеста усилили помощь государству в обеспечении кислородом больниц страны. Сегодня Группа Метинвест бесплатно передает кислород в более 80 медучреждений 14 регионов Украины.