Богомолец назвала Ляшко 'мифическим героем'

Главный санитарный врач Украины является "мифической фигурой", поскольку не имеет санитарной службы, которой должен управлять.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделала Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "У нас существует главный санитарный врач (Виктор Ляшко, – Ред.), который является почти мифом, мифическим героем, потому что у него нет службы. Это все равно что у нас был бы министр обороны и не было бы армии", – подчеркнула она.

"Службы нет, а главный санитарный врач есть. Вопрос: что он делает? Он по сути просто является спикером. Спикером, прес-секретарем. Который вместо того, чтобы организовывать работу службы, только делает определенные заявления и определенные предостережения со своей стороны", – добавила Богомолец.

По ее словам, в ситуации эпидемии коронавируса в Украине возникает острый вопрос восстановления санитарной службы, а также подготовки санитарных врачей.

По ее словам, в свое время, когда в Украине ликвидировалась санитарная служба, ее функции не были правильно распределены по другим направлениям, поэтому это важное направление работы фактически было утрачено. "Функции службы СЭС, которая фактически была разрушена, не были правильно распределены. Они просто не выполняются", – заявила медик.

Она добавила, что на сегодняшний день в Украине не ведется подготовка санитарных врачей и призвала восстановить ее. "Нужно готовить тех, кто будет работать в очагах. Будет ли это COVID-19, COVID-20 или COVID-21. Нужно возвращение образования санитарно-эпидемических врачей в медицинские вузы. Это образование уничтожили. У нас сегодня некому проводить дезинфекционные мероприятия и вообще работу в очагах. Некому физически", – подытожила врач.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал регионы, которые готовы к выходу из "красной" зоны карантина.