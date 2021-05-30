Блогер раскритиковал массовую вакцинацию в Киеве и заявил, что украинцы "станут изгоями"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Covid
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Блогер раскритиковал массовую вакцинацию в Киеве и заявил, что украинцы 'станут изгоями'

Блогер и актер Антон Гура, который снимался в шоу "Квартал 95" раскритиковал ажиотаж, который возник в Киеве во время работы первого пилотного центра вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра. Он заявил, что украинцы якобы "свернули не туда".

На своей странице в Facebook он опубликовал фото очереди в четвертый павильон МВЦ, где киевлянам делали прививки, и заявил, что чиновники, которые обещали вакцинироваться в прямом эфире, так и не сделали этого.

Блогер раскритиковал массовую вакцинацию в Киеве и заявил, что украинцы "станут изгоями"

"Мы свернули не туда. Вашему вниманию очередь на вакцинацию, Киев, Левобережная, Выставочный центр. Хочу напомнить, все те, кто обещал на камеру у меня вакцинироваться так и не сделал этого, делайте выводы, мои дорогие", – написал он.

Видео дня

Также он заявил, что украинцы, которые не будут вакцинироваться якобы "станут изгоями".

"И да, скоро мы будем изгоями в нашем рабском обществе", – добавил блогер.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал об ажиотаже на вакцинацию в Киеве. Несмотря на большой наплыв, люди не задерживались долго в очереди, ведь процедура проходила быстро. В МВЦ вакцинировали людей из групп риска или тех, кто записался в приложении Дія. Прививки делали вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Организаторы заявляли, что выходные здесь могли уколоть 1600 доз. За предыдущие сутки в список записались более 23 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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