Бережнов рассказал, когда заболеваемость COVID-19 в Украине может пойти на спад

Уже через неделю волна коронавирусной инфекции в Украине может пойти на спад, однако для этого украинцы должны выполнить два главных условия: вакцинироваться и строго соблюдать карантинные ограничения.

Как сказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, карантинных мер, которые уже введены в государстве достаточно для того, чтобы статистика заболеваемости пошла на спад. А противостоять COVID-19 помогут такие простые вещи, как вакцинация от болезни и ношение масок в местах общественного пользования.

В то же время, специалист отметил, что украинцы не спешат выполнять карантинные предписания, а уровень вакцинации все еще остается низким.

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"Число тех, кто попадает в больницу, немного уменьшается. Но медики в реанимациях, говорят, что практически 100% их пациентов непривиты. Значит, надо сделать прививки тем, кто не привит, и соблюдать все защитные меры", – сказал Бережнов.

Говоря о карантине он отметил, что государство слишком мягко к нему подходит и напомнил, когда в 1970 году в Одессе была вспышка холеры, город оцепили войска, "работали жестко, что принесло результаты".

Также, как позитивный пример карантинных ограничений в разгар пандемии он привел Китай.

"Как только началась эпидемия, они действовали так, как положено: все блокируем, никто не выходит, "расстрел на месте". Поэтому несмотря на миллиардное население в стране, сегодня там единицы больных COVID-19", – акцентировал Бережнов.

Эксперт отметил, что учитывая все обстоятельства, можно сделать вывод, что еще две ближайшие недели в Украине будут фиксировать достаточно высокие цифры заражения и госпитализаций. Он же допустил, что реальная цифра заболевших коронавирусом в Украине намного больше от официальной.

В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей, что превышает показатели вчерашнего дня. Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 406, медработников - 421. В Киеве 2 ноября зарегистрировали 2024 случая заболевания коронавирусной болезнью и 69 смертей от нее – это рекорд в столице с начала пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве сообщили, какие области еще могут перейти в красную зону карантина.