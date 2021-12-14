Бережнов об опасности штамма Омикрон: действительно, он сильно изменен, но все не так однозначно

Сильная мутация штамма коронавируса Омикрон вызывает настороженность. Отдельного длительного изучения требует его умение ускользать от иммунной системы человека.

Как рассказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, штамм Омикрон вызывает настороженность у медиков. В то же время, данный вид коронавирусной инфекции является "разновидностью все того же "уханького" коронавируса", подчеркнул он.

"Пока что известны предварительные результаты исследований относительно штамма Омикрон, поэтому делать глобальные выводы о нем еще рано", – сказал Бережнов.

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Он акцентировал, что отдельного изучения требует его взаимодействие с иммунной системой. Пока же идут исследования, отметил медик, следует продолжить кампанию вакцинации и охватить нею наибольшее число людей.

"В любом случае иммунная система будет реагировать и на Омикрон", – сказал врач.

Он призвал не откладывать вакцинацию на потом, а сделать это в ближайшее время. По его словам, это особо актуально для людей из уязвимых категорий, например, страдающих от хронических заболеваний.

Также он призвал соблюдать все необходимые противоэпидемические мероприятия: носить защитную медицинскую маску, мыть руки, избегать скопления людей.

Как сообщил Минздрав, в Украине за сутки 12 декабря зафиксировали 4073 новых случая коронавируса и 188 COVID-смертей. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Волынской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, чем отличается течение коронавирусной болезни у зараженных штаммом Омикрон.