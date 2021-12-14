Бережнов о бустерной вакцинации: иммунитет нужно стимулировать, чтобы он оставался на серьезном уровне

Чтобы получить защиту от коронавируса, человек должен пройти полный курс вакцинации, включая бустерную дозу прививки. Со временем иммунный ответ на вакцину падает, а потому необходимо его стимулировать.

Как рассказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, защита от коронавируса после двух доз вакцины работает около года. Чтобы стимулировать защитные функции организма нормальной практикой является третья доза препарата.

"После вакцинации иммунитет начинает срабатывать, но со временем он угасает", – отметил медик.

Говоря об актуальности бустерной вакцинации в Украине, Бережнов отметил, что она не является первоочередной задачей для украинской системы здравоохранения. Он же подчеркнул, что сейчас приоритетом в прививочной кампании должна стать программа охвата населения двумя ковидпрививками.

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"Я поясню так, у нас есть некое количество хлеба и есть население, которое хочет кушать. Мы дали по 100 граммов хлеба, а потом говорим: давайте кому-то дадим еще по 50 граммов. Но некоторые еще не получили свои 100 граммов", – объяснил Бережнов.

"Правильно ли это будет? Да, некоторые не хотят этого "хлеба", вакцинироваться, но надо убеждать. Я считаю, что чиновники, которые отвечают за организацию этого процесса, поступают правильно. Необходимо охватить вакцинацией как можно больше людей, чтобы защитить их", – добавил он.

Он согласился, что три дозы вакцины дают более сильную защиту, однако подчеркнул, что две дозы уже могут гарантировать, что человек не заболеет тяжелой формой коронавирусной болезни.

"Да, они могут заболеть, но не тяжело", – заверил врач.

Бережнов считает, что две дозы могут обеспечить защиту на год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании объявили о массовой вакцинации третьей дозой противокоронавирусной вакциной.