Австрия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию против COVID-19

Австрия стала первой страной в Европе, которая ввела обязательную вакцинацию против COVID-19 для взрослых. Соответствующий закон в пятницу, 4 февраля, подписал президент страны Александр Ван дер Беллен.

Об этом сообщает американский телеканал CNN и газета The New York Times. На первом этапе штрафы за несоблюдение требований налагаться не будут.

Ситуация изменится с 15 марта, когда полиция начнет проводить выборочные проверки статуса вакцинации, в том числе во время остановок транспорта. Люди, которые не смогут предъявить справку о вакцинации, могут быть оштрафованы на сумму до 600 евро (около 19 300 гривен). Впоследствии эти штрафы могут увеличить их до 3600 евро (около 115 700 гривен).

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На третьем этапе, дата начала которого еще не установлена, правительство создаст официальный реестр вакцинации всех жителей и автоматически начислит штрафы за несоблюдение. Однако, если пандемия достаточно отступит, этот этап может никогда не начаться. Этот закон будет действовать до 31 января 2024 года.

Опросы показывают, что многие австрийцы поддерживают такое решение властей, но этот вопрос также спровоцировал протестное движение.

На данный момент около 76% жителей Австрии полностью вакцинированы. Тем не менее, новый всплеск, начавшийся в конце декабря, привел к росту числа новых случаев до рекордного уровня - среднесуточный показатель почти удвоился за последние две недели. В пятницу страна сообщила о рекордных 248 838 новых случаях коронавируса.

Напомним, в течение 2022 года в Украине планируется вакцинировать как минимум 70% взрослого населения. Кроме того, в планах правительства ревакцинировать бустерной дозой тех, кто получил две прививки в 2021 году.