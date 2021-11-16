Антибиотики не помогут: врач указал на важный нюанс в лечении COVID-19

Коронавирус является инфекцией, а потому антибиотики не могут помочь при инфицировании COVID-19. Более того, бесконтрольный прием подобных препаратов может привести к тяжелым последствиям болезни.

Как рассказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев, человек заболевший коронавирусом должен избегать самолечения, так как болезнь "очень коварна". Он же подчеркнул, что на сегодня до сих пор надежных методов лечения пациента от COVID-19 – нет.

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Крамарев подчеркнул, что одной из плохих идей при лечении коронавируса, является применение антибиотиков, так как эти препараты не действуют на вирусы, а только лишь на бактерии. Тем более, назначать их себе самостоятельно – запрещено.

"Во-вторых, это может привести и к осложнениям, потому что каждый антибиотик имеет какие-то побочные эффекты. Поэтому, бесконтрольно принимая эти препараты, можно ухудшить состояние", – сказал врач.

Он же рекомендовал при повышении температуры тела пить парацетамол или ибупрофен, которые можно приобрести без рецепта. По его словам, этого может оказаться достаточно.

"Плюс обильное питье", – добавил он.

Крамарев отметил, что в 90% случаев инфицирования молодежь болеет легко.

"И все-таки обязательно надо быть на связи с семейным врачом. Сейчас они очень загружены, тем не менее, надо стараться", – сказал медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе фиксируют максимальные показатели заболеваемости коронавирусом.