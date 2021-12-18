Эффективность крайне высокая, но есть ли опасность? Вся правда о вакцине Moderna, которую вам нужно знать
Вакцина от коронавируса фирмы Moderna – одна из самых популярных в мире. Первенство она уступает лишь Pfizer. В Украине же этот препарат не пользуется такой популярностью – вероятно, ее репутацию подпортили слухи о серьезных побочных эффектах.
Как работает вакцина от Moderna, насколько она эффективна, может ли вызывать проблемы с сердцем и какие страны признают прививки этим препаратом – ответы на все эти вопросы читайте в материале OBOZREVATEL.Как работает вакцина?
Разработал прививку Spikevax американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний. В основу вакцины положена технология, которая разрабатывается уже на протяжении нескольких десятилетий, но никогда ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине. Ее главный компонент — молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь человеческой клетки, там синтезируется этот белок, а наш организм производит на него иммунный ответ.
Если простыми словами, то вакцина Moderna использует очень маленький кусочек вируса, чтобы научить нашу иммунную систему вырабатывать белок, который запустит защитную реакцию в случае заражения (это своего рода инструкция). А передав эту информацию клеткам, РНК разрушается и выводится из организма (примерно через 72 часа).
По такому же принципу работает вакцина Pfizer-BioNTech. Но Moderna имеет важное преимущество – условия хранения. Препарат остается дееспособным при температуре -20 °C, то есть его можно хранить в обычном холодильнике. В отличие от Pfizer, которая требует температуры -70°C.Кому можно и нельзя прививаться?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует вкалывать Spikevax с 18 лет. Людям младшего возраста пока что запрещено вакцинироваться этим препаратом – для детей с 12 лет в Украине используют вакцину Pfizer. Однако некоторые страны, в частности Германия, разрешили прививать подростков с 12 лет препаратам Moderna. К тому же, сама компания сообщила об успешном испытании своей разработки на детях от 6 до 11 лет и подала заявку на одобрение в Канаде и ряде других государств.
Также вакцинироваться препаратом Spikevax можно людям с ВИЧ-инфекцией, хроническими заболеваниями печени, легких и сердца, ожирением, диабетом. Это же касается беременных и женщин в период лактации. Прерывать грудное вскармливание из-за вакцинации не нужно.
Все же есть некоторые противопоказания для прививки:
гиперчувствительность к компонентам;
тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;
серьезные заболевания нервной системы;
температура тела выше 38,5 градусов;
анафилаксия (тип тяжелой аллергической реакции) на предыдущую дозу такой же вакцины.
В Минздраве напоминают, что все вакцины, одобренные в Украине, эффективны для предотвращения тяжелого течения заболевания COVID-19, госпитализации и смерти. Это же касается и Moderna.
Регистрационное исследование показало, что средняя эффективность вакцины от COVID-19 Moderna составляет около 95%. Согласно результатам, препарат защищает более молодые возрастные группы (от 19 до 65 лет) на 96%, у людей старше 65 лет этот показатель несколько ниже – 86%.
Эффективность препарата против коронавируса через шесть месяцев после второй дозы составляет 93%, то есть снижается всего лишь на 1%. Для сравнения: ученые заявили, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech через полгода падает до 84%.Защищает ли вакцина от новых вариантов вируса?
От доминирующего в мире штамма Дельта вакцина защищает на 73,1%, выяснили исследователи из Катара. В предотвращении тяжелого течения и смерти эффективность составляет 96,1%. Что касается нового штамма Омикрон, то установить уровень защиты, который дает Moderna, пока не удалось. Но в компании заявили, что третья доза вакцины значительно усиливает эффективность – предполагается, что до 75%.
А можно сделать третью прививку в Украине? Пока нет. Исключение: люди с ВИЧ-инфекцией, онкологией или перенесшие трансплантацию органов; люди, которые проходят иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лица с рядом других иммунодефицитных состояний. Вероятно, все желающие смогут сделать дополнительную прививку в феврале 2022 года.Когда начинает действовать вакцина?
Защитный эффект начинает проявляться через 14 дней после первого укола, но для обеспечения полной защиты требуются две дозы. Их ВОЗ рекомендует вводить с интервалом в 28 дней.Какие могут быть побочные эффекты?
МРНК препараты, вроде Pfizer и Moderna, могут вызывать больше побочных реакций в сравнении с препаратами, в которых используют инактивированный вирус (CoronaVac). Однако в то же время они имеют и более высокую эффективность. Вот какие симптомы могут возникнуть после вакцинации препаратом Spikevax:
Часто: боль в руке, покраснение или припухлость в месте укола. Слабость, лихорадка, и ломота, особенно после второй дозы. Эти побочные эффекты являются признаком того, что ваша иммунная система реагирует на вакцину. Обычно они возникают в течение первых 3 дней после вакцинации и длятся всего день или два.
Редко – бессонница, увеличение лимфатических узлов.
Очень редко – анафилактический шок (такая реакция происходит примерно раз на один миллион вакцинированных).
Кроме того, недавние исследования показали, что вакцина Moderna может вызвать кожные воспаления. В Израиле из 30 тысяч привитых такой побочный эффект возник у 12 пациентов. Он проявился рядом с местом инъекции "уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией". В среднем воспаления и высыпания появлялись на восьмой день.Правда, что Moderna атакует сердце?
Отчасти да. Действительно, Европейское агентство лекарственных средств ранее предупредило, что после вакцинации препаратом Moderna существует возможность развития миокардита – то есть воспаления сердечной мышцы; и перикардита – воспалительного поражения серозной оболочки сердца.
Эти болезни вызывают у людей одышку, сильное сердцебиение и боль в груди. Регулятор отмечает, что такие случаи в основном возникают в течение 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы у мужчин до 30 лет.
Однако стоит подчеркнуть, что это крайне редкий побочный эффект. Из 20 млн человек, получивших вакцину Moderna – проблемы с сердцем зафиксировали у 19 человек.
Все же из-за редких случаев сердечных заболеваний некоторые страны решили ограничить использование вакцины. Так, в Финляндии, Франции и Швеции использования этого препарата запретили среди мужчин моложе 30 лет. В Норвегии и Дании вакциной прекратили прививать несовершеннолетних, а мужчинам от 18 до 30 лет рекомендуют использовать Pfizer.А в какие страны пускают?
Moderna, наряду с Pfizer, – идеальная вакцина для людей, которые часто путешествуют. С прививкой Spikevax пускают в наибольшее количество государств (более 90). Подробнее об этом читайте здесь.
Вакцина доступна в центрах массовой вакцинации и прививочных пунктах. Ближайший к вам можно выбрать по этой ссылке.
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