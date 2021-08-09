Академик спрогнозировал 'взрыв' Дельта-штамма в Украине и назвал срок

В ближайшее время в Украине может наблюдаться существенный рост заболеваемости новым штаммом коронавируса – Дельта. "Взрыв" ожидается в сентябре или октябре.

В частности, Дельту могут привезти украинцы из зарубежных отпусков. Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны , академик НАН Украины Сергей Комисаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Мы предполагаем увеличение количества людей, которые будут инфицированы, в связи с тем, что у наших соседей и с севера, и с запада распространяется вариант Дельта. Я думаю, мы можем предвидеть существенное увеличение и у нас. Особенно тогда, когда люди будут возвращаться после отпусков", – предупредил ученый.

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По его оценкам, к всплеску заболеваемости может привести окончание сезона отпусков, а также массовые мероприятия, в частности, празднование годовщины Независимости Украины.

Исходя из этого Комисаренко заявил, что считает рациональным введение более жестких карантинных мероприятий в Украине. В частности, он отметил необходимость контроля за использованием защитных масок в общественных местах, магазинах и так далее.

"Я очень не хотел бы, но увы, можно предположить, что где-то в сентябре, в начале октября возможен взрыв – значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы. Мы должны понимать, что наверняка это будет новый вариант штамма, то есть Дельта, течение которого значительно более тяжелое. Мы должны сделать все, чтобы этого не было", – подытожил академик.

Как писал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, что представляет наибольшую опасность с точки зрения риска заражения коронавирусом. Это закрытые помещения, не имеющие вентиляции. По его словам, подавляющее большинство объектов социальной инфраструктуры именно такие.