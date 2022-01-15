Академик НАН об опасности новых штаммов COVID-19: не исключаю, что следующий вариант будет еще более контагиозным

Коронавирус продолжает мутировать, и мир еще столкнется с новыми вариантами заболевания. Предугадать, какими они будут – невозможно, так как инфекция подстраивается под среду.

Как рассказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко, новые варианты COVID-19 могут становиться более заразными, но менее вредными. Повлиять на этот процесс невозможно.

"За счет происходящих в нем мутаций вирус может стать более агрессивным, то есть таким, который передается быстрее. Это показал вариант Дельта, а потом Омикрон", – сказал Комисаренко.

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Он отметил, что, как только появился вариант коронавируса Дельта, он вытеснил все другие штаммы, 98-99% вариантов в мире были именно такими. А теперь Дельту вытесняет Омикрон.

Ученый допустил, что новый штамм коронавируса, который появится следующим, может быть еще более заразным чем Омикрон. Однако выразил надежду, что тот не будет столь тяжелым, как предыдущие варианты.

"Да, Омикрон значительно менее вреден, чем Дельта, но он может стать и более вредным. Это будет зависеть от происходящих в вирусе мутаций", – предупредил он.

Говоря о том, почему вирус мутирует, Комисаренко подчеркнул, что это происходит из-за того, что до сих пор значительная часть населения планеты, и Украины в том числе, остается непривитой от болезни.

"Невакцинированный человек – это отличный источник для развития и появления новых вариантов вируса", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве подчеркнули, что люди, не получившие прививки против коронавируса, в 10 раз больше подвергаются риску умереть в случае инфицирования.