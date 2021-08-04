Комисаренко: Дельта 'взорвется' в Украине уже в сентябре, вакцинацию нужно ускорить вдвое

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине неизбежен уже в ближайшее время, поэтому возникла необходимость в дополнительных карантинных ограничениях. В частности, правоохранительным органам следует усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, а правительству вернуть штрафы за нарушение карантина.

Вакцинированным украинцам, возможно, понадобится и третья прививка. Причем ее можно делать даже не тем препаратом, который вводили первый раз. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой публикации).

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Мы предполагаем увеличение количества людей, которые будут инфицированы, в связи с тем, что у наших соседей и с севера, и с запада распространяется вариант Дельта. Я думаю, мы можем предвидеть существенное увеличение и у нас. Особенно тогда, когда люди будут возвращаться после отпусков.

В августе, в начале сентября, когда у нас будут празднования 30-й годовщины Независимости. В конце концов, эти меры (разрешение работать в офисах во время карантина тем, кто привился, и запрет работать оффлайн не привитым, – Ред.) – являются рациональными, я бы их поддержал.

Я очень не хотел бы, но увы можно предположить, что где-то в сентябре, в начале октября возможен взрыв – значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы. Мы должны понимать, что наверняка это будет новый вариант штамма, то есть Дельта, течение которого значительно более тяжелое. Мы должны сделать все, чтобы этого не было.

Контролировать соблюдение масочного режима следует, особенно там, где есть большое скопление людей, особенно в закрытых помещениях. Среди противоэпидемических мероприятий ношение масок является одним из главных.

Какой должна быть ответственность за неправильное ношение маски? Здесь важна роль правоохранительных органов. Например, в демократических странах, где ценится личная свобода, таких как Франция, Великобритания, были введены очень строгие нормы соблюдения противоэпидемических мероприятий, в частности, ношение масок. В тех же США ношение масок во многих случаях является почти обязательным.

В крупных магазинах в Украине, к сожалению, не придерживаются этих правил. Они якобы поддерживают указания, которые им даются, но у них нет людей, которые бы следили за посетителями. Я часто посещаю МегаМаркет, там на входе стоит человек с термометром, но он практически никогда не измеряет температуру. Человек может заходить в маске, а затем снимает маску. И никто не сделает ему замечание. Иногда реакция на замечание просто непонятна – "хочу и не ношу".

Людей, которые не хотят носить маски, надо просто удалять из магазина. Я думаю, что можно было бы вернуть штрафы. Это бы очень хорошо дисциплинировало.

Понятно, что в феврале, в марте у нас вакцинация фактически не происходила. Новое руководство Минздрава сделало очень хороший акцент на этом, и сейчас мы вакцинируем достаточно много людей, 120-130 тысяч ежедневно.

Кабинет министров поставил цель: за месяц вакцинировать 8 миллионов человек. Это замечательно, если такое будет. Правительство пообещало, что обеспечит вакцинами. Кстати, вакцины, которые сейчас есть, лучшего качества. Это Pfizer и Moderna. Считается, что они лучше защищают от нового варианта вируса.

Но чтобы за месяц вакцинировать 8 миллионов человек, ежедневно надо вакцинировать 240-250 тысяч человек, то есть вдвое увеличить темпы.

Можно проводить повторную вакцинацию другой вакциной. После AstraZeneca или CoronaVac можно прививаться – иногда это даже рекомендуется – Moderna или Pfizer. Johnson & Johnson у нас нет, и возможно, это хорошо.

Но я думаю, что человеку, который переболел, пока достаточно иметь одну вакцинацию через 3-4 месяца после болезни. При вакцинации Pfizer и Moderna нужно два укола.