Агрессивная вакцинизация: как Волынская библиотека одним твитом сделала яркую рекламу COVID-прививкам

Ольга Липич
Ольга Липич
Covid
2 минуты
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Агрессивная вакцинизация: как Волынская библиотека одним твитом сделала яркую рекламу COVID-прививкам

Волынская областная библиотека для юношества на своей странице в Twitter необычным способом призвала украинцев привиться против коронавируса. Там заявили: "Вакцинируйтесь, потому что умрете и не сможете читать наши книги".

Пост в социальной сети набрал более 2,5 тысяч лайков, его распространили 366 раз, а подписчики в комментариях отмечали, что это "лучшая реклама всех времен и народов".

Сами авторы в комментариях назвали подобный способ поощрения к прививкам "агрессивной вакцинизацией".

Аккаунт библиотеки был создан менее недели назад. За это время благодаря твиту о вакцинации страница набрала более 1300 подписчиков. Сейчас там публикуют актуальные новости и шутки, например о радиодиктанте.

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Сообщением о необходимости делать прививки от коронавируса Волынская библиотека получила благосклонность соцсетей, многие пользователи оценили такую рекламу. В комментариях они также призвали всех вакцинироваться.

"Лучшая библиотека ever. Слушайте Библиотеку, и вакцинируйтесь, чтобы не умереть!", "Библиотека мечты", "Подписался", "Божечки, это же просто немедленная подписка", "Вот это я понимаю раскрутка бренда", "Лучшая реклама всех времен и народов", "Библиотека, которую мы заслужили", "Это просто идеально", "Антиваксы в библиотеки не ходят, потому что мозгов нет", – писали в сети

Скриншот со страницы Волынской областной библиотеки
Скриншот со страницы Волынской областной библиотеки
Скриншот со страницы Волынской областной библиотеки
Скриншот со страницы Волынской областной библиотеки
Скриншот со страницы Волынской областной библиотеки
Скриншот со страницы Волынской областной библиотеки

Как пишет издание ain.ua, такой успешный SMM-кейс создала работница учреждения Иванка Пикула. Она и зарегистрировала аккаунт библиотеки в Twitter. Девушка рассказала, что не согласовывала с руководством контент-план, однако когда твит о вакцинации стал успешным, они одобрили аккаунт.

Иванка Пикула

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Херсонщины оригинальным способом призвали вакцинироваться от коронавируса. Там заявили, что когда мужчина попадет в реанимацию, его телефон отдадут жене, а она "вычислит всех любовниц".

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