Агрессивная вакцинизация: как Волынская библиотека одним твитом сделала яркую рекламу COVID-прививкам

Волынская областная библиотека для юношества на своей странице в Twitter необычным способом призвала украинцев привиться против коронавируса. Там заявили: "Вакцинируйтесь, потому что умрете и не сможете читать наши книги".

Пост в социальной сети набрал более 2,5 тысяч лайков, его распространили 366 раз, а подписчики в комментариях отмечали, что это "лучшая реклама всех времен и народов".

Вакцинируйтесь, потому что умираете и не сможете читать наши книги - Волынская областная библиотека для юношества (@Volyn_Youth_Lib) November 8, 2021

Сами авторы в комментариях назвали подобный способ поощрения к прививкам "агрессивной вакцинизацией".

Это называется агрессивная вакцинизация 👺 - Волынская областная библиотека для юношества (@Volyn_Youth_Lib) November 8, 2021

Аккаунт библиотеки был создан менее недели назад. За это время благодаря твиту о вакцинации страница набрала более 1300 подписчиков. Сейчас там публикуют актуальные новости и шутки, например о радиодиктанте.

Видео дня

Сообщением о необходимости делать прививки от коронавируса Волынская библиотека получила благосклонность соцсетей, многие пользователи оценили такую рекламу. В комментариях они также призвали всех вакцинироваться.

"Лучшая библиотека ever. Слушайте Библиотеку, и вакцинируйтесь, чтобы не умереть!", "Библиотека мечты", "Подписался", "Божечки, это же просто немедленная подписка", "Вот это я понимаю раскрутка бренда", "Лучшая реклама всех времен и народов", "Библиотека, которую мы заслужили", "Это просто идеально", "Антиваксы в библиотеки не ходят, потому что мозгов нет", – писали в сети

Как пишет издание ain.ua, такой успешный SMM-кейс создала работница учреждения Иванка Пикула. Она и зарегистрировала аккаунт библиотеки в Twitter. Девушка рассказала, что не согласовывала с руководством контент-план, однако когда твит о вакцинации стал успешным, они одобрили аккаунт.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Херсонщины оригинальным способом призвали вакцинироваться от коронавируса. Там заявили, что когда мужчина попадет в реанимацию, его телефон отдадут жене, а она "вычислит всех любовниц".