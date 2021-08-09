Адаптивный карантин в Украине могут продлить, – Ляшко

Министерство здравоохранения будет предлагать правительству продлить адаптивный карантин на территории Украины еще на два месяца. Ранее ограничения, которые ввели 24 февраля, продлили до конца августа, но значительно их ослабили. В Минздраве уже внесли соответствующие предложения Кабмину с учетом ситуации по заболеваемости COVID-19 в Еврoпе.

О таком решении ведомства сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 9 августа, пишет "Укринформ". Ляшко отметил, что сейчас Минздрав совместно с Минобразования начало подготовку к новому учебному году: ведомства готовятся к тому, что будет с образовательным процессом, когда будут вводить дополнительные карантинные ограничения.

"Сейчас адаптирован карантин до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом того эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время инициировать перед Кабинетом министров", – сказал Ляшко.

Видео дня

Министр также пояснил, что если на территории страны сохранится "зеленый" уровень эпидемиологической опасности, обучение в образовательных учреждениях начнется без каких-либо дополнительных карантинных ограничений – останутся только те карантинные правила, которые действуют для всех общественных заведений.

В то же время Ляшко заверил, что если какой-то регион выйдет из "зеленой" зоны, обучение продолжится только в том случае, если в каждом конкретном заведении будут вакцинированы 80% педагогов.

По словам министра, сегодня только в некоторых регионах вакцинированных педагогов более 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Ляшко, в Украине стабильно растут темпы вакцинации против коронавируса и на сегодня уже проведено всего 6538718 прививок.

Ляшко также сказал, когда и как украинцы смогут получить электронные COVID-сертификаты