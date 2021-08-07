99% случаев тяжелого лечения штамма Дельта зафиксированы у невакцинированных, – Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что заражение коронавирусом в штамме Дельта чаще приводит к более тяжелым формам протекания болезни и смертельным последствиям среди невакцинированных людей. Эта статистика относится не только к нашей стране, но и к ряду других государств, где вспышка новой мутации проявилась значительно сильней.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода". При этом санврач не отрицает того факта, что штамм Дельта снижает эффективность действия вакцины на 10%.

"Все равно защита есть. И сейчас в тех странах, где масштабы атаки Дельты в разы превышают наши показатели, до 99% тяжелых случаев болезни вплоть до летального исхода именно среди населения, которое не получило прививку", – подчеркнул санврач.

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Кузин в очередной раз напомнил о том, что штамм Дельта более опасен, в первую очередь, из-за способности заражать более высокими темпами. Причем большее количество инфицирующих частиц оседает на верхних дыхательных путях.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санврач Игорь Кузин рассказал о том, стоит ли ожидать украинцам введения локдауна с 4 сентября в связи с опасностью штамма Дельта.