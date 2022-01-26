Почему детей и подростков нужно прививать от коронавируса: аргументы врача

Подростки относятся к одной из наиболее уязвимых к коронавирусу групп. Вакцинация от COVID-19 подростков и детей с 5-летнего возраста имеет медицинскую целесообразность.

В частности, потому что новые штаммы коронавируса становятся все более опасными для детского населения и могут вызвать тяжелую форму заболевания или даже смерть. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Хотя дети в общем болеют легче, но среди них есть уязвимые группы – подростки и дети первого года жизни, среди которых самый высокий уровень смертности. В то же время среди подростков много детей из групп риска, которые имеют сопутствующие заболевания, сахарный диабет, ожирение. Они могут достаточно тяжело болеть", – заметила медик.

Волоха заверила, что у детей с 5-летнего возраста, перенесших коронавирус, могут возникать постковидные состояния. Родителям она посоветовала не волноваться по поводу вредного влияния прививки на организм ребенка и сделать ее, когда она будет разрешена в Украине.

"Вакцинация абсолютно не влияет на гормональный фон. Это стимуляция небольшого количества клеток иммунной системы, которые отвечают на вакцину и производят антитела. Никаких опасений относительно влияния вакцины на всю иммунную систему, а тем более на гормональный фон точно не должно быть", – сказала медик.

По словам Волохи, дополнительное медицинское обследование ребенка перед вакцинацией не обязательно.

Она добавила, что, кроме защиты детей, вакцинация этой категории украинцев является определенным профилактическим мероприятием и способствует скорейшему преодолению эпидемии.

Как писал OBOZREVATEL, в правительстве рассматривается возможность выплат денежной помощи в рамках программы еПоддержка подросткам с 12 лет, которые получили две дозы вакцины от коронавируса. Об этом рассказал Министр КМУ Олег Немчинов.