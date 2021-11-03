42% украинцев, невакцинированных от COVID-19, готовы сделать прививку: обнародованы новые данные

42% украинцев, еще не вакцинировавшихся от коронавируса, готовы это сделать. Среди наиболее распространенных причин отказа от прививки – страх перед болезнью, опыт близких, советы врачей и мифы о вакцинации.

Об этом говорится в опросе, опубликованном на сайте фонда ЮНИСЕФ в Украине. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача по поводу вакцинации. При этом из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались бы к совету врача.

Более половины из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача на этот счет, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% – врач не рекомендовал прививаться.

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Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19, а также не желают переживать реакцию на вакцины.

Почти 25% считают, что у них есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее 1% людей.

Также те, кто не хотят вакцинироваться, не считают коронавирус серьезной угрозой или такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев, Полтавская и Киевская области являются лидерами по вакцинации в Украине. При этом меньше прививок от коронавируса сделали на Закарпатье и Волыни.

За весь период вакцинальной кампании в Украине проведено более 18 миллионов прививок. На прошлой неделе было вакцинировано рекордное количество человек – 1 миллион 740 тысяч.

Киевляне "штурмуют" центры вакцинации: в последние дни в очередях собираются сотни людей.

Ранее Министерство здравоохранения опубликовало список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Такие назначения может давать только врач.

Единственным постоянным абсолютным противопоказанием к прививкам конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при ее наличии. Если пациент имеет аллергию на один из компонентов вакцины COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

О том, как ежедневно COVID-19 забирает полтора "Иловайска", читайте в нашем материале.