42% украинцев, невакцинированных от COVID-19, готовы сделать прививку: обнародованы новые данные
42% украинцев, еще не вакцинировавшихся от коронавируса, готовы это сделать. Среди наиболее распространенных причин отказа от прививки – страх перед болезнью, опыт близких, советы врачей и мифы о вакцинации.
Об этом говорится в опросе, опубликованном на сайте фонда ЮНИСЕФ в Украине. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача по поводу вакцинации. При этом из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались бы к совету врача.
Более половины из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача на этот счет, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% – врач не рекомендовал прививаться.
Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19, а также не желают переживать реакцию на вакцины.
Почти 25% считают, что у них есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее 1% людей.
Также те, кто не хотят вакцинироваться, не считают коронавирус серьезной угрозой или такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев, Полтавская и Киевская области являются лидерами по вакцинации в Украине. При этом меньше прививок от коронавируса сделали на Закарпатье и Волыни.
За весь период вакцинальной кампании в Украине проведено более 18 миллионов прививок. На прошлой неделе было вакцинировано рекордное количество человек – 1 миллион 740 тысяч.
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Ранее Министерство здравоохранения опубликовало список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Такие назначения может давать только врач.
Единственным постоянным абсолютным противопоказанием к прививкам конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при ее наличии. Если пациент имеет аллергию на один из компонентов вакцины COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.
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