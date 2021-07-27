28-летний парень умер от COVID-19: мать рассказала о роковой ошибке и назвала его последние слова
В штате Алабама, США от коронавируса (COVID-19) умер 28-летний Курт Карпентер. Его мать Кристи Карпентер сказала, что жалеет о том, что ее семья не получила вакцину от болезни, когда была такая возможность.
Американка говорила, что ее семья не сделала прививки, потому что она беспокоилась о том, как скоро вакцина будет запущена, пишет The Washington Post.
"На создание других вакцин ушли годы, и вакцина против коронавируса была создана очень быстро. Нам пришлось увидеть, как умирает мой сын, и я страдаю от последствий COVID-19, чтобы понять, что нам нужна вакцина. Мы не прошли вакцинацию, когда у нас была возможность, и сейчас очень об этом сожалеем", – рассказала она.
Мужчина был госпитализирован после заражения COVID-19 в марте. Его поместили на искусственную вентиляцию легких после того, как заболел пневмонией. Он умер 2 мая. Его мать смогла побороть болезнь.
При этом женщина рассказала, что пока ее сын был здоров и пока не заразился, он считал пандемию "мистификацией". Она сказала, что его последними словами были: "Это не розыгрыш, это правда".
Отмечается, что в штате Алабама самый низкий уровень вакцинации среди всех штатов США: около 34% населения полностью вакцинировано. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию 25 июля почти 50% всего населения США, или 163 миллиона человек, были полностью вакцинированы. С начала пандемии от COVID-19 умерло более 610 тысяч американцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США от коронавируса умер мужчина, который высмеивал вакцинацию и надеялся на Библию.
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