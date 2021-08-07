106-летняя пакистанская долгожительница вылечилась от коронавируса Дельта

В Карачи, городе в южной части Пакистана, 106-летняя Хасин Биби успешно перенесла коронавирус варианта Дельта и была выписана из центра COVID-19 под дружные аплодисменты врачей. Женщина смогла побороть смертоносный штамм и утверждает, что чувствует себя полностью здоровой.

Об этом сообщило издание Arynews, ссылаясь на информацию из центра при медицинском колледже Льяри имени Шахида Мухтармы Беназир Бхутто. По такому случаю медики даже разрезали торт и угостили им весь персонал и пациентов.

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Медики говорят, что это первый случай, когда человек, заразившийся штаммом Дельта в столь почтенном возрасте, перенес заболевание легко и вышел из схватки с вирусом победителем. Также в центре подчеркнули, что эта мутация коронавируса COVID-19 вдвое опасней для организма, чем предыдущие варианты пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в штамме Дельта массово атаковал США, широко распространившись по крупнейшим штатам. Только 4 августа количество положительных результатов на наличие вируса показали 100 тысяч тестов.