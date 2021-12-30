104-летняя украинка сделала вторую прививку от COVID-19. Фото

В Одессе одна из самых пожилых женщин в Украине получила вторую прививку от коронавируса. 104-летнюю Софию Цуркан вакцинировали препаратом Pfizer.

Первую дозу вакцины женщина получила 8 декабря нынешнего года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮНИСЕФ Украина.

"Мы невероятно рады, что наиболее уязвимые группы населения в Украине получают такую необходимую защиту от COVID-19", - отметили там.

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В ЮНИСЕФ также добавили, что довольны тем, что оборудование для вакцин, которое доставила организация в Украину несколько лет назад при поддержке Правительства Японии, помогает безопасно транспортировать вакцины.

Дочь женщины Ванда Цуркан ранее рассказывала, что на домашнем "совещании" они решили вакцинировать маму препаратом Pfizer, поскольку все остальные члены семьи привиты именно им. Эту вакцину рекомендовали и медики.

К слову, в ноябре 104-летняя одесситка получила загранпаспорт. София Людвиговна является коренной жительницей города и всю свою жизнь жила и работала в Одессе, однако она имеет польские корни, и хочет поехать на родину своих предков, чтобы посетить еще двух дочерей, проживающих в Варшаве, и своими глазами увидеть внуков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 104-летняя Джейн Коллинз из Дерфи излечилась от коронавируса всего через 10 дней после госпитализации.