Видели на ТВ или Ютубе, как "профессиональный врач-инфекционист" Евгений Дубровский рассказывает об опасностях вакцин?

Бросает в воздух медицинские термины, которые звучат серьезно для простого человека и совершенно нелогично для студента даже первого курса Университета Богомольца.

При этом Дубровский предлагает почаще делать тесты на COVID-19 и жить без вакцинации.

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Далее текст на языке оригинала.

Пояснення його висловлюванням просте: чисто комерційний інтерес.

Лікар Євген Ігорович Дубровський у себе на сторінці пише, що працює лікарем в медичні лабораторії "ДНК-лабораторія".

За дивним збігом обставин засновниками і власниками ТОВ "ДНК-Лабораторія" є Ігор Дубровський (75%) і Тамара Дубровська (25%) – його батьки. Компанія солідна – заснована ще в 2001 році і мала солідні державні контракти з Укрпоштою і УкрЕксімбанком.

ДНК-Лабораторія гарно піднялася в часи ковіду. За даними Сlarity project, у 2020 році чистий прибуток ТОВки склав понад 10 млн грн, що в 20 разів більше ніж у 2019 році.

На початку цього року мені порадили робити тест у цій лабораторії. Там хороші ціни, результат ПЦР-тесту роблять за 1 робочий день і мережа має 4 відділення по Києву. Зручно.

Перше, що мене насторожило – медсестра легко помазала паличкою-тестом на початку ніздрі та не лізла глибше, як це мені робили раніше.

І друге, коли ввечері забирав негативний результат – лікарка перепитувала, чи не треба зробити дату на пару днів наперед, щоб не було проблем у подорожі.

За пару тижнів, 18 березня з’явилася новина, що поліція у Києві викрила працівників приватної лабораторії на продажі довідок із потрібним результатом тесту на COVID-19. Переглянувши повідомлення, я з жахом помітив, що мій негативний сертифікат мав точно такий дизайн, як на фото поліції. Пізніше у ЗМІ підтвердили, що це саме ДНК-Лабораторія.

Лише уявіть, скільки хворих людей з негативними результатами роз’їхалися розносити хворобу по Києву, Україні та іншим країнам.

Думаєте, після цього цю мережу закрили і всіх посадили? Ну звісно, що ні. Все працює далі. Звинуватили тільки одного лікаря і медсестер. А власник, звісно, не знав що в кількох відділеннях його лабораторії роблять підроблені аналізи і пропонують вписувати в сертифікат з результатом будь-яку дату.

І так, судячи з профілю в ДНК-Лабораторії досі працює Лікар Дубровський – знаменитий агітатор відмовлятися від вакцинації. А по факту – найбільш зацікавлений у продовженні пандемії. Бо так можна буде зробити більше тестів у родинній лабораторії.