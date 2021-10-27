Известный украинский бизнесмен заболел COVID-19: он не был вакцинирован

Известный украинский бизнесмен Андрей Иванов заразился коронавирусом (COVID-19). Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники. Отмечается, что Иванов не был вакцинирован.

Андрей Иванов родился в Севастополе в 1973 году. Высшее образование получил в Санкт-Петербурге. Учился он в Высшем военно-морском училище им. Фрунзе, которое окончил в 1987 году, получив специальность "инженер-гидрометеоролог". После этого пошел в аспирантуру Академии госуправления при Президенте Украины.

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После военного училища пять лет служил на ракетном крейсере в Севастополе. В 1993 году в Петербурге возглавил самарский филиал нефтяного предприятия "Орими". В том же году вернулся в Украину. С 1995 по 2000 годы был связан с металлургическим комбинатом "Запорожсталь"

В 2002 году прошел в Киевсовет от партии "Жінки за майбутнє". В 2006 году снова стал депутатом, но уже в составе "Блок Юлии Тимошенко". Затем последовала фракция "Єдність". В это же время (с 2003 по 2008 год) Андрей Иванов был членом наблюдательного совета банка "Хрещатик".

В 2007 году Андрей Иванов и его его бизнес-компаньон Василий Хмельницкий создали компанию "Киев Инвестмент групп" для управления активами. Иванов является одним из владельцев и руководителей компании доныне.

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